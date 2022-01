„Numărăm şase morţi şi 10 persoane intoxicate cu fum, spitalizate”, au anunţat într-un mesaj postat pe Twitter pompierii din Valencia. Acest incendiu a izbucnit către miezul nopţii de marţi spre miercuri, într-un azil de bătrâni din comuna Moncada, de lângă Valencia.

Six residents died in a fire at a Spanish retirement home in a suburb of Valencia. The blaze started late on Tuesday night and took around two hours to bring under control, the fire department said on Twitter https://t.co/Q5QuTVrOb5 pic.twitter.com/yMUNgNchg6