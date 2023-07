Noul record de temperatură pentru luna iulie, în Europa, a fost raportat în Sardinia - 48,2 de grade Celsius. Recordul absolut este de 48,8 grade Celsius, și a fost înregistrat în Sicilia, în august 2021.

Înaintea acestui val de căldură, meteorologii au estimat că temperaturile în zona Siciliei și Sardiniei ar putea atinge un record de 48 de grade Celsius.

Temperaturi record sunt raportate din Grecia, Spania și Italia. Însă unul dintre cele mai devastatoare valuri de căldură înregistrate în Grecia și sud-estul Europei pare că a atins punctul culminant. În următoarele două zile de caniculă sunt așteptate maxime istorice de temperatură în Atena și în zonele învecinate capitalei Greciei. Potrivit meteorologilor, se apropie de final valul ucigător de căldură ce a cuprins de două săptămâni Grecia, Italia și mare parte din sudul Europei și nordul Africii. Valul de caniculă ar trebui să se reducă treptat începând de joi, iar temperatura va scădea ușor. Și va fi restrâns în partea de sud-est a Europei până joi, dar temperaturile maxime vor fi în continuare cu mult peste 35 de grade Celsius.

Luni, 24 iulie, termometrul a atins 48,2 grade Celsius în în Jerzu, din estul Sardiniei, a doua cea mai mare insulă a Italiei. Astfel că s-a atins cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în Europa în luna iulie, potrivit Washington Post.

Se apropie de finalul unui val de căldură neiertător care a persistat de mai bine de două săptămâni în Grecia, Italia și în mare parte din sudul Europei înconjurătoare, precum și în nordul Africii.

Temperaturile excesiv de ridicate au ag,omerat spitalele, au închis însă și multe destinații preferate de vacanță și au provocat incendii masive.

În Grecia, incendiile majore continuă în mai multe zone, inclusiv prin zonele rurale de lângă Atena. Iar la sfârșitul săptămânii trecute, 19.000 de turiști și rezidenți au fugit de insula grecească Rodos, fiind cea mai mare evacuare de incendiu din istoria țării. Valul de căldură record înregistrat în Grecia a fost în 1987, când a durat 11 zile.

Iar în Sicilia, temperaturile au depășit 43,3 de grade Celsius, în Palermo, pe coasta de nord, au fost 47 de grade, stabilind un maximum istoric. Recordul anterior din Palermo era de puțin peste 43 de grade Celsius.

New European heat record today for July with 48.2C at Jerzu and Lotzorai in Sardinia Island



All time records smashed in Italy



47.0 Palermo Observatory

43.0 Ustica Island

46.8 Decimomannu

44.6 Cagliari

47.4 Olbia

47 Capo San Lorenzo

45.0 Capo Bellavista pic.twitter.com/lkLeZQX5Ss