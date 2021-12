Kyle Clinkscales, student la Universitatea Auburn, a fost văzut ultima dată în noaptea de 27 ianuarie 1976, când și-a părăsit orașul natal LaGrange, Georgia, pentru a se întoarce în campus cu un Ford Pinto din 1974, a declarat șeriful din Troup County, Georgia, James Woodruff, la o conferință de presă de miercuri, la o zi după după ce a fost făcută descoperirea, relatează CNN.

Tânărul de 22 de ani nu a mai ajuns niciodată la școala din Alabama. De atunci nu a mai fost văzut nici el, nici mașina lui.

„Timp de 45 de ani, l-am căutat pe Kyle și mașina lui. Am urmărit sute de indicii și nu am avut niciodată vreo dezvoltare substanțială din acești indicii”, a spus șeriful Woodruff.

Marți, cineva a sunat la 911 pentru a raporta că a văzut ceea ce părea a fi o mașină într-un pârâu de lângă Drumul Județean 83, la aproximativ o milă de Drumul Județean 388, a declarat maiorul Terry Wood de la Departamentul Sheriffului din Chambers County, Alabama.

Partea superioară a mașinii era complet ruginită, dar autoritățile au descoperit un portofel, cărți de credit, actul lui Clinkscales și mai multe oase.

Woodruff a mai spus că nu este încă clar cum a murit Clinkscales, adăugând: „A fost ucis și lăsat acolo? A fugit de pe șosea și s-a prăbușit acolo? Este ceva ce sperăm să descoperim, dar au trecut 45 de ani”.

Tatăl studentului a murit în 2007, iar mama lui a murit anul acesta, fără ca vreodată să afle ce s-a întâmplat cu fiul lor, care era unicul copil.

„Mama a sperat mereu că se va întoarce acasă. A fost întotdeauna speranța noastră că îl vom găsi pentru ea, înainte de a muri. Doar faptul că sperăm că l-am găsit și mașina îmi aduce un oftat de ușurare”, a mai spus şeriful.

BREAKING: Car and human bones with ID of missing college student found after 45 years. Pulled from creek in Alabama. Then 22 yo Kyle Clinkscales disappeared after leaving work in La Grange, GA driving home to Auburn, AL in Jan. 1976 pic.twitter.com/wl3vEww6QF