Gerascenko a distribuit imagini video de la revoluția din 1989 din România, care se încheie cu momentul de pe 25 decembrie în care Elena și Nicolae Ceaușescu sunt împușcați, după ce au fost acuzați de genocid.

O altă paralelă istorică. Cândva, sper că în curând, rușii îi vor face ceva similar lui Putin, așa cum românii au făcut cu Ceaușescu”, a scris el.

Another historic parallel.



Someday, I hope soon, Russians will do something similar to Putin as Romanians did to Ceaușescu. pic.twitter.com/Gt7510e6fT