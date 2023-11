O victorie de etapă, importantă, a trupelor ucrainene în recucerirea zonelor ocupate parțial de ruși în Herson.

Soldații ucraineni au reușit să treacă Niprul și să cucerească mai multe poziții pe malul estic, controlat de ruși. Rusia, în sudul țării, a recunoscut miercuri șeful autorităților de ocupație instalate de Moscova, insistând totodată că armata rusă îi face pe soldații ucraineni să treacă prin „iad", potrivit AFP, citat de HotNews.ro.

„Aproximativ o companie și jumătate, împărțită în grupuri mici, se află pe o porțiune de la podul de cale ferată până la (satul) Krînkî", a declarat pe Telegram Vladimir Saldo, liderul regiunii ocupate Herson, indicând poziția forțelor ucrainene.

Este primul oficial rus care a recunoscut că forțele ucrainene au reușit să cucerească câteva poziții în zona de peste Nipru.

Forțele ucrainene au anunțat că miercuri, 15 noiembrie, că sunt pierderi ale rușilor pe frontul din Mariupol, Herson, Kerci, Bahmut și Crimeea.

Potrivit informațiilor Nexta, mai multe trupe ucrainene ar fi trecut peste Nistru în regiunea Herson.

Batalionul de elită ucraineană Kraken a început atacul asupra trupelor ruse în apropierea satului de graniță Herson.

