„Fac apel la dumneavoastră și organizația dumneavoastră să vă alăturați afacerilor globale responsabile din punct de vedere etic și social, care deja au oprit sau suspendat operațiunile cu sau în Federația Rusă, refuzând să finanțeze violența, violențele și crimele împotriva umanității din Rusia cu impozitele lor.

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8