Situaţia este tensionată în toate zonele din regiunea estică Donbas aflate sub controlul Ucrainei, unde armata ucraineană se pregăteşte pentru atacuri intensificate ale trupelor ruse şi populaţia civilă trebuie evacuată fără întârziere, a declarat luni guvernatorul administraţiei civilo-militare ucrainene a provinciei Doneţk, Pavlo Kirilenko, transmite AFP.



„Situaţia cea mai dificilă priveşte Izium, unde ne aşteptăm la o agravare”, a precizat guvernatorul la o conferinţă de presă la Kramatorsk. Oraşul Izium a fost cucerit recent de trupele ruse şi este situat la limita regiunii învecinate Harkov, aflată la nord-vest de Donbas.



„Inamicul bombardează peste tot (...) Numeroase localităţi de-a lungul liniei de demarcaţie (din Donbas) au fost distruse de bombardamente”, a susţinut Pavlo Kirilenko.



Guvernul ucrainean a transmis, la rândul său, că se aşteaptă la o agravare a situaţiei în timp ce trupele ruse încearcă să învăluie în est armata ucraineană, desfăşurată din 2014 pe un aliniament creat în apropierea oraşelor Doneţk şi Lugansk (localităţi aflate sub controlul separatiştilor pro-ruşi şi care sunt capitalele provinciilor omonime) şi extins după invazia rusă către nord-vest, până la Izium.



Din octombrie 2014 capitală regională de facto a teritoriului aflat sub controlul Kievului în această parte a ţării, oraşul Kramatorsk se află la circa 60 de kilometri sud de Izium şi riscă de asemenea să cadă sub încercuirea trupelor ruse dacă acestea vor reuşi manevra de învăluire a trupelor ucrainene în estul ţării avansând concomitent dinspre nord şi sud.



''Am spus-o deja şi o repet: populaţia civilă trebuie să părăsească locurile, vom oferi detaliile logistice ale evacuărilor, este un proces progresiv şi nu un ordin de azi pe mâine (...). Dar situaţia va deveni mai grea, asta este clar'', a avertizat guvernatorul.



El nu a dat detalii despre evacuările în desfăşurare, precizând doar că până duminică au părăsit regiunea circa 146.000 de persoane şi mai rămân circa 700.000 în toată zona din Donbas aflată sub control ucrainean.