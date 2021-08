Zidul va avea 295 de kilometri și va fi completat de sârmă ghimpată şi şanţuri, pentru a-i împiedica pe afgani să pătrundă în țară.

Măsură a fost luată după ce dumincă, capitala Afganistanului, Kabul a fost asaltată de talibani, fiind ultimul oraș important care rămăsese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Mii de afgani încearcă să părăsească ţara de teama talibanilor.

Afganistanul trece printr-o gravă criză politică şi socială, după ce odată cu retragerea trupelor NATO, talibanii au recucerit ţara.

Talibanii au pătruns duminică în Kabul şi au declarat victorie în faţa armatei afgane care a fost în ultimii 20 de ani instruită de forţele NATO.

După retragerea trupelor aliate, în câteva săptămâni talibanii au recucerit întreaga ţară, duminică preluând controlul asupra palatului prezidenţial.

Preşedintele Ashraf Ghani a părăsit Afganistanul, anunţând online că a făcut asta pentru a evita vărsarea de sânge. Aparent, el se află în Tadjikistan.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa