Forţele ruse ”jefuiesc ţăranii”, deoarece au furat mai mult de 60 de tone de grâu şi camioanele de marfă unde erau depozitate acestea din oraşul Kameanka-Dniprovska, potrivit unui comunicat al Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, publicat vineri.

”În teritoriile ocupate temporar, autorităţile de ocupaţie ruse continuă să ia măsuri menite să restricţioneze deplasările, să aresteze locuitorii şi să oprească ajutorul umanitar să ajungă pe teritoriul Ucrainei. În plus, ocupanţii ruşi jefuiesc ţăranii. De exemplu, mai mult de 60 de tone de grâu alături de camioanele de marfă au fost furate din cooperativa agricolă din oraşul Kameanka-Dniprovska”, se arată în comunicatul emis de Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

