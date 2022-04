Potrivit revistei NME , fondurile au fost trimise organizației non-profit World Central Kitchen. Acesta oferă hrană refugiaților ucraineni care au fost forțați să-și părăsească țara după invazia pe scară largă a Federației Ruse.

Lars Ulrich, bateristul și co-fondator al Metallica, a comentat donația. El și-a exprimat admirația pentru munca World Central Kitchen și liderul acesteia, bucătarul José Andrés. Organizația face tot posibilul pentru a face față crizei umanitare.

„Suntem inspirați, încântați și mândri să susținem echipele lor în prezent din șase țări europene, ajutând milioane de ucraineni dezrădăcinați. WCK reprezintă tot ceea ce reprezintă Metallica și fundația noastră All Within My Hands, oferind hrană decentă și speranță în întreaga lume”, a spus Ulrich.

Celebra trupă de metal vrea să continue să ajute refugiații din Ucraina. În următoarele două luni intenționează să strângă 1 milion de dolari în acest scop.

Până acum, de la debutul invaziei ruse, mai multe vedete au donat fonduri pentru a ajuta Ucraina. Actorii Ashton Kutcher și Mila Kunis au adus una dintre cele mai semnificative contribuții. Au strâns 35 de milioane de dolari și au dat 3 milioane de dolari din fonduri personale.