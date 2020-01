Trump sfidează Iranul: "Nu veți avea niciodată arma nucleară!"

"Iranul nu va avea niciodată arma nucleară!", a postat pe Twitter preşedintele american, care şi-a înmulţit mesajele de ameninţare faţă de Republica Islamică după uciderea, într-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!