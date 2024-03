Şase persoane se află în stare gravă, a declarat, miercuri, şeful regiunii, Vladislav Khovalyg pe aplicaţia de mesagerie Telegram, iar un incendiu izbucnit la instalaţie a fost pus sub control şi localizat, transmite Ruters citat de News.ro. Conform sursei citate, nu a fost raportat niciun deces, iar cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

🇷🇺 🔴 A serious emergency occurred at the Shagonarskaya CHPP in Tuva



According to TASS, Baza and SHOT, an explosion occurred at the station. A fire started, which was quickly contained, and 16 people were injured as a result of the incident - most of them suffered carbon… pic.twitter.com/h6NjPyrNXl