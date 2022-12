Cel puţin 12 persoane au murit şi alte 37 au fost rănite în accident după ce o autocisternă s-a răsturnat și a luat foc într-un tunel alpin - Salang, Afganistan, a declarat pentru AFP Hamidullah Misbah, purtător de cuvânt al Ministerului Lucrărilor Publice, adăugând că bilanţul ar urma să crească, relatează agerpres.ro.

BREAKING 🇦🇫 : At least 12 people were killed and over 30 more were wounded when a gas tanker caught fire at a tunnel in the Salang Pass, north of #Afghanistan . pic.twitter.com/597DO1SlBs

Potrivit unui înalt responsabil care răspunde de probleme de sănătate la Parwan, Abdullah Afghan Mal, "numeroase femei şi copii grav arşi" se află printre decedaţi.

Videos from last night's fire in the Salang tunnel.

Local officials say that at least 10 people were killed and over 20 more were injured in the fire.#TOLOnews pic.twitter.com/XhYnBmVjtE