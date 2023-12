Explozie produsă în timpul unei slujbe catolice la o universitate din Filipine

Cel puțin patru oameni au fost ucişi şi alți aaproape 50 au fost răniţi într-o explozie produsă duminică dimineaţă într-o sală de sport a unei universităţi din sudul Filipinelor. Explozia a avut loc în timpul unei slujbe catolice.

3 dead, 9 wounded in blast during mass at Mindanao State University in Marawi, Philippines 🇵🇭 | 3 December 2023 | #explosion #Philippines pic.twitter.com/namfq1yr4K