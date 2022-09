Astăzi ar fi fost ziua de naștere a Mashei Amini, femeia ucisa de Politia Moralității acum câteva zile in Iran. Ar fi împlinit 22 de ani. Protestele continua in toate orașele mari iar femeile iraniene isi ard in strada hijab-urile, isi taie parul si își regăsesc puterea de a-i înfrunta pe cei care le obliga sa trăiască o viată pe care ele nu o doresc.