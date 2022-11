După mai multe ore de căutări, bărbatul a fost reperat de o navă aflată în zonă care auzise de acțiunea de salvare. Garda de Coastă a fost imediat alertată și s-au comunicat coordonatele.

Tânărul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, avea simptome de hipotermie când a fost găsit, însă era în viață.

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx