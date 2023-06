Ca și cum decizia de a-i aduna pe soldați la un loc nu era din start greșită, comandantul a mai și întârziat circa 2 ore. Potrivit bloggerului militar Rybar, incidentul a avut loc la Kreminna, Lugansk, chiar înainte ca o divizie rusă să înceapă un asalt.

„Timp de două ore, oamenii au stat în careu într-un singur loc și au așteptat comandantul diviziei să vină țină discursul său motivant”, a scris Rybar, citat de The Moscow Times..

Așa se face că în loc de cuvintele comandantului, soldații l-au auzit pe cel al rachetelor HIMARS, care au provocat "sute de victime".

Russian sources say that the HIMARS strike that led to hundreds of casualties near Kreminna, it took place earlier today. Involved was the 20th Army and its general, Sukhrab "If they die, they die" Akhmedov, known for last year\"s Vuhledar kamikaze charge. The Delimkhanov incident… pic.twitter.com/MgQTuk0mJ1