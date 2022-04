rupa britanică Pink Floyd va lansa vineri, după o pauză de 28 de ani, o nouă melodie, intitulată "Hey, Hey, Rise Up!", în sprijinul poporului ucrainean, informează EFE.



Piesa, prima înregistrată de Pink Floyd după albumul "The Division Bell" (1994), este interpretată de solistul ucrainean Andriy Khlyvnyuk din grupul rock Boombox, alături de chitaristul şi vocalistul David Gilmour şi bateristul Nick Mason. Potrivit Variety, la melodia înregistrată pe 30 martie au contribuit de asemenea basistul Guy Pratt şi clăparul Nitin Sawhney.



Toate profiturile generate de single-ul "Hey, Hey, Rise Up!" vor fi direcţionate către ONG-ul Ukrainian Humanitarian Relief, a anunţat joi legendara trupă rock londoneză pe contul său de Twitter.



"Noi, la fel ca mulţi alţii, am simţit furia şi frustrarea faţă de această acţiune dezgustătoare de invadare a unei ţări independente, paşnice şi democratice şi faţă de uciderea poporului ei de către una dintre cele mai mari superputeri din lume", a scris pe Twitter Gilmour, care are o noră ucraineană şi nepoţi de la aceasta.



Piesa a fost compilată în studio după preluarea vocii lui Khlyvnyuk dintr-un clip înregistrat de artistul ucrainean în piaţa Sofiyskaya din Kiev şi postat pe Instagram. În acel loc simbolic, Khlyvnyuk a interpretat o cunoscută melodie ucraineană de protest, al cărei ultim vers dă titlul noii piese Pink Floyd. Artistul se află în prezent într-un spital din Kiev, cu o rană de şrapnel la picior, conform Variety.



Videoclipul pentru "Hey, Hey, Rise Up!" este realizat de regizorul şi scenaristul Mat Whitecross, iar pe coperta single-ului, concepută de artistul cubanez Yosan León, este desenată o floarea-soarelui galbenă - floarea naţională a Ucrainei - cu un ochi albastru în centru.

1/3 Tonight at midnight, Pink Floyd will release a new song, 'Hey Hey Rise Up', which sees David Gilmour and Nick Mason joined by Guy Pratt & Nitin Sawhney, with an extraordinary vocal by Andriy Khlyvnyuk of Ukrainian band Boombox.

