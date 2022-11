Potrivit primelor informații, grupul de recruți făcea jogging atunci când un vehicul care circula pe contrasens i-a lovit în plin, fără să încetinească viteza în momentul în care a ajuns în dreptul acestora, relatează AFP, citat de HotNews.ro.

”Ai fi zis că e un accident de avion”, a declarat şeriful comitatului Los Angeles Alex Villanueva, într-o conferinţă de presă.

”Erau atât de multe corpuri răspândite peste tot, cu diverse răni, încât a fost traumatizant pentru toate persoanele implicate”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, cinci persoane se află în stare critică, una dintre ele fiind conectată la un ventilator.

”Unii dintre poliţiştii din formaţie au auzit maşina accelerând”, a mai spus şeriful.

25 Los Angeles law enforcement recruits were hit by a 22-year-old driving the wrong way during their morning workouts. Five are critically injured. https://t.co/SeLgD4We8A pic.twitter.com/U5dLI9gmtV

Şoferul în vîrstă de 22 a fost arestat pe loc. În momentul producerii accidentului, acesta nu era în stare de ebrietate, a precizat Alex Villanueva, însă, potrivit unor surse din cadrul poliţiei, citate de LA Times, el le-a declarat ofiţerilor că ar fi ”adormit” la volan.

BREAKING: #BNNUS Reports



At least 25 Los Angeles County Sheriff\"s Department recruits were injured in a vehicle collision near Mills Avenue and Trumball Street in Whittier, with 5 critically injured.



The driver was arrested. pic.twitter.com/BORtDBaxZ9