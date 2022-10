SUA au prezentat cel mai modern tanc al armatei: AbramsX

Acesta va folosi un sistem de propulsie electric, ceea ce înseamnă o reducere de 50% a combustibilului folosit.

Noul model, AbramsX este mai ușor și poate funcționa cu un echipaj format din trei persoane, sau chiar și în versiunea fără echipaj, și folosește inteligența artificială.

Tancul dispune de mai multe camere și puncte de ochire, precum și de o stație de armament care poate fi controlată de la distanță.

De asemenea, tancul este echipat și cu un sistem de protecție complet integrat.

AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #AUSA22 pic.twitter.com/w1nAC3lhi1