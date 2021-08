De altfel, preşedintele american Joe Biden dar şi alţi lideri politici americani i-au solicitat demisia, marcând prăbuşirea carierei politice a lui Cuomo, care era considerat un posibil candidat la preşedinţia SUA.



Andrew Cuomo, un politician democrat care ocupă din 2011 funcţia de guvernator al celui de-al patrulea cel mai populat stat american, şi-a anunţat demisia marţi, în contextul în care procurorul general din New York, Letitia James, a publicat la 3 august rezultatele unei anchete independente conform căreia politicianul ar fi hărţuit sexual 11 femei.



Potrivit raportului, Cuomo a pipăit, sărutat şi făcut comentarii implicând 11 femei şi a încălcat astfel legea, determinând procurorii locali să lanseze o investigaţie penală şi reaprinzând apelurile ca el să demisioneze.



Cuomo a rezistat iniţial apelurilor de a demisiona, venite inclusiv de la colegi democraţi precum preşedintele Joe Biden.



Brittany Commisso, una dintre cele 11 femei pe care Cuomo le-ar fi hărţuit sexual, a fost identificată doar ca "asistent executiv #1" în raport. Ea a spus anchetatorilor statului că Cuomo i-a mângâiat sânul într-o ocazie, cea mai gravă afirmaţie cu care se confruntă guvernatorul.



Cuomo a respins acuzaţiile, deşi a recunoscut că eforturile sale de a fi afectuos cu oamenii pe care îi întâlneşte poate că i-au făcut pe unii să se simtă incomod.



Este pentru a doua oară în ultimii 13 ani când guvernatorului statului New York îşi prezintă demisia după implicarea într-un scandal. Precedentul caz este cel al lui Eliot Spitzer, care a demisionat în 2008 sub acuzaţia că ar fi patronat prostituate.