Trei morți au fost raportate în comitatul Logan, Ohio, după o tornadă a făcut ravagii în zonă, a declarat șeriful Randall Dodds, în timp ce rapoartele anterioare despre trei morți în Indiana s-au dovedit a fi false, relatează Reuters preluată de HotNews.

Ohio: Officials confirm there were fatalities after a tornado tore through the Indian Lake communities of Lakeview and Russells Point in Logan County Thursday night. pic.twitter.com/aJYvOa8Wbn

Vârtejul puternic a fost una dintre cele șapte tornade raportate în Indiana și Ohio în noaptea de joi și vineri.

An Ohio man captured apocalyptic scenes unfolding amid a terrifyingly close call with a tornado surrounded by lightning as it caused a nearby home’s lights to flicker and tossed debris from a campground into the air. https://t.co/psQxok2E8p pic.twitter.com/PWZh9xlIbU