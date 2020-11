DRAMĂ în familia regală britanică! Meghan Markle, soția prințului Harry, a pierdut recent o sarcină

"După ce i-am schimbat scutecul, am simţit o durere ascuţită. Am căzut pe podea cu el în braţe, fredonând un cântec de leagăn pentru a ne ţine pe amândoi calmi, pe un ton vesel care contrasta puternic cu sentimentul că ceva este în neregulă", a scris Meghan.



"Am ştiut, în timp ce îmi strângeam la piept primul copil, că îl pierd pe al doilea", a scris soția prințului Harry.



De asemenea, ea i-a îndemnat pe alţii să pună aceeaşi întrebare de Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving Day), care urmează să fie sărbătorită joi în Statele Unite, întrucât "suntem mai conectaţi ca niciodată" după traumele provocate de pandemia de COVID-19.