„Ocupantul rus s-a razgandit in privinta invadarii Ucrainei de catre trupele rusesti. El nu mai zambeste in timpul bombardamentelor”, a notat ironic canalul Nexta. Sunt prezentate doua inregistrari in carre soldatul rus ranjeste, pe 25 februarie, cand Rusia bombardeaza si una de pe 1 martie in care acelasi soldat este pe un spat de spital, prizonier.

„Este Putin un ticalos sau?”, il intreaba ucrainenii. „Da, este”, raspunde soldatul.