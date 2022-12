Sirenele s-au auzit și în Leposavic și se înregistrează o creștere a prezenței personalului Eulex, misiunea civilă a Uniunii Europene în Kosovo. Potrivit unor locuitori, un elicopter al misiunii NATO KFOR a survolat municipalitatea în mai multe rânduri, potrivit NovaNews, citată de EVZ.

Se relatează faptul că poliția și forțele speciale kosovare au pătruns în Primăriile orașelor Zubin Potok și Kosovska Mitrovica. Petar Petković, directorul Biroului pentru Kosovo și Metohia, este citat în articol, afirmând că premierul kosovar, Albin Kurti, a trimis poliție înarmată pentru a „pregăti cu forța terenul pentru alegerile sale ilegale”.

Poliția kosovară susține însă că totul este sub control. „Poliția kosovară, conform îndatoririi oficiale și autorizațiilor legale, se angajează continuu în asigurarea securității, menținerii ordinii și liniștii publice, precum și în luarea măsurilor poliției pentru consolidarea situației și evoluțiilor acesteia, inclusiv despre evoluțiile din Mitrovica de Nord. Comisia Electorală Centrală (CEC), în baza Constituției și legilor țării, dar și în baza cooperării interinstituționale, a solicitat Poliției Kosovo asistență privind pregătirile pentru desfășurarea alegerilor locale în nordul țării.

⚡️A few minutes ago, five detonations rang out in the northern part of Kosovska Mitrovica, Serbian outlet Blic reports pic.twitter.com/FT92JNgRTS