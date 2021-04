Companiile americane de taxi şi închirieri de limuzine trec printr-o perioadă de boom graţie canadienilor care vor să intre în ţara lor pe cale rutieră şi să evite astfel restricţiile care se aplică celor care călătoresc cu avionul, transmite Reuters.



Chiar dacă toţi canadienii, indiferent dacă călătoresc cu avionul sau cu automobilul, sunt obligaţi să facă un test antigen cu trei zile înainte de plecare şi din nou la sosire, doar cei care ajung cu avionul în Canada trebuie să petreacă la un hotel cel puţin trei din cele 14 zile de carantină. Spre deosebire de călătorii pe cale terestră, care pot să aleagă unde îşi vor petrece carantina, cei care călătoresc cu avionul şi sunt testaţi pozitiv trebuie să intre în izolare la o facilitate aleasă de guvern.



Această situaţie a dus la o explozie a cererilor pentru servicii de taxi şi limuzină din partea canadienilor care zboară spre aeroporturile din SUA, din state precum New York, şi de acolo trec frontiera terestră în Canada cu taxiul sau limuzina.



"Telefonul sună de la 6 dimineaţa şi până la miezul nopţii. Am avut atât de multe cereri pentru transport peste graniţă încât a trebuit să le refuzăm" spune John Arnet, managerul companiei 716 Limousine din Buffalo, New York. Această companie face acum mai multe afaceri cu transportul canadienilor peste graniţă în Ontario decât cu clienţii americani.



În timp ce o călătorie cu taxiul peste graniţă costă între 200 şi 250 de dolari, un sejur de trei zile la un hotel costă mai mult de 1.200 de dolari canadieni (961 de dolari americani), susţine brokerul canadian de asigurări de călătorie Martin Firestone.



Canada a introdus restricţii dure de la începutul pandemiei, inclusiv interzicerea majorităţii străinilor să intre în ţară. Însă canadienii pot să iasă din ţară cu avionul şi să se întoarcă, fie pe cale terestră fie cu avionul.



Martin Firestone spune că unii din clienţii săi care şi-au petrecut vacanţa în Florida se întorc pe cale terestră pentru a evita carantinarea la hotel. Unii dintre ei aleg să călătorească cu taxiul iar alţii cu propriile lor automobile, pe care în prealabil au avut grijă să le fie trimise în SUA.



"Toate companiile de limuzine s-au alăturat acestui trend" susţine Firestone.



Şoferii susţin că unii canadieni cer să fie duşi până acasă în timp ce alţii merg până la graniţă, o traversează pe jos şi închiriază un alt taxi în Canada.



Datele publicate de Poliţia de frontieră din Canada arată că trecerile de frontieră în scopuri non-comerciale la sfârşitul lunii martie şi începutul luni aprilie au fost cu 60% mai mari decât în perioada similară a anului trecut. În schimb, traficul aerian a crescut cu doar 18,8% în ritm anual. Această discrepanţă între regulile care se aplică la graniţa terestră şi cele la graniţa aeriană sunt un punct dureros pentru companiile aeriene canadiene.



Însă perioada de boom pentru taximetriştii americani ar putea să se apropie de sfârşit în condiţiile în care premierii din Quebec şi Ontario, două din cele mai populate provincii din Canada, i-au cerut primului ministru Justin Trudeau să introducă noi controale la frontiera terestră.