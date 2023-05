Preşedintele Curţii Supreme a Ucrainei, Vsevolod Kniaziev, a fost reţinut pentru că ar fi primit o mită de aproximativ 3 milioane de dolari. Biroul Naţional Anticorupţie şi Parchetul Specializat Anticorupţie au confirmat că au demascat o „schemă de corupţie pe scară largă la Curtea Supremă” derulată de conducerea instanţei şi de judecători, a informat publicaţia ucraineană Ukrainska Pravda pe 15 mai, citând surse judiciare, potrivit news.ro.

Autorităţile anticorupţie nu au precizat numele suspecţilor şi suma primită ca mită. Ambele instituţii au transmis că vor fi furnizate detalii pe măsură ce ancheta va avansa. Anunţul făcut de Biroul Naţional Anticorupţie este însoţit d eo fotografie cu o canapea pe care se află mai multe teanCuri de bani.

Kniaziev prezidează Curtea Supremă de la 1 decembrie 2021.

Portalul de ştiri ucrainean ZN.UA a scris, citând surse din cadrul Biroului Naţional Anticorupţie, că Kniaziev primea bani de la persoane care doreau o decizie a instanţei favorabilă miliardarului ucrainean Kostyantyn Zhevago.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has accused the head of the Supreme Court of Ukraine, Vsevolod Kniaziev, of receiving a large bribe.



The Ukrainian media reported that the chairman of the Supreme Court had been detained while taking a bribe of $2.7 million. pic.twitter.com/jyzjtvyRm5