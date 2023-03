Șefa BCE a crezut că stă de vorbă, pe Zoom, cu Volodimir Zelenski, când de fapt a fost victima unei farse puse în scenă de Vladimir Kouznetsov, cunoscut drept Vovan, şi Alexei Stolaryov, cunoscut ca Lexus.

Convinsă că stă de vorbă chiar cu liderul de la Kiev, Lagarde a comentat eşecul sancţiunilor impuse Rusiei, în special cea privind plafonarea la 60 de dolari pe barilul de petrol pentru ţările care continuă să cumpere petrol rusesec.

"Sancțiunile nu sunt atât de severe pe cât ne așteptam", a admis Lagarde, care a mai explicat și că a subestimat rata inflației în Europa.

Pe de altă parte, Christine Lagarde s-a declarat convinsă de victoria Kievului, cu ajutorul SUA, în războiul contra Rusiei.

"Am un punct de vedere simplu: cine are cea mai mare armă câștigă. Acesta este un principiu foarte prostesc și foarte elementar al Vestului Sălbatic", a spus Lagarde.

