Schimbul de prizonieri între Rusia și Ucraina s-a desfășurat luni seară, iar marți au fost publicate imagini emoționante. Este primul schimb de prizonieri ce vizează eliberarea femeilor-soldat ucrainene.

Andri Yermak, șeful Biroului Președintelui ucrainean, a scris pe Twitter că luni a avut loc un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. În total au fost eliberați 218 deținuți, dintre care 108 luptătoare ucrainene și angajate ale combinatului Azovstal. Oficialul a mai precizat că este primul schimb de prizonieri care include doar femei și că printre cele eliberate se află și 12 civili.

Dintre femeile eliberate, 37 au fost închise de ruși după ce Ucraina a pierdut controlul asupra oțelăriei Azovstal, în luna mai.

108 women have been returned from Russian captivity, the head of the OPU, Andriy Yermak, announced 37 evacuees from "Azovstal", 11 officers, 85 - privates and sergeants. Of them, 35 female defenders are from the Armed Forces, 32 - Navy, 12 - TRo, 8 - NGU, including 2 from "Azov" pic.twitter.com/iiSJQ695Vn

Ministerul ucrainean de Interne a mai anunțat că o parte a femeilor se aflau în închisoare încă din 2019, când au fost închise de autoritățile pro-ruse din regiunea de est pentru “poziții pro-Ucraina”.

Mai multe imagini publicate includ momentele tulburătoare ale revederii femeilor-soldat cu cei dragi, după peste patru luni de captivitate.

108 women taken as POWs by Russia, many of which were women from the Azov Regiment defending Azovstal, have been released in a POW exchange.



This is a video of them being greeted by their loved ones. pic.twitter.com/ONDF9cSpaB