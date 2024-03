Spre deosebire de opinia predominantă că acesta este "un conflict înghețat în care niciuna dintre părți nu poate obține un avantaj decisiv, există lupte grele pe linia frontului și există un risc real ca trupele ucrainene să fie împinse înapoi" - subliniază editorialistul Iain Martin.

Acesta este exact "genul de scenariu de coșmar pe care politicienii occidentali îl iau în considerare acum". Ofensiva Rusiei "va avea evident consecințe catastrofale pentru ucraineni". De asemenea, ar pune Occidentul în faţa a tot felul de probleme dificile, mai afirmă acesta.

Consecințele înfrângerii parțiale sau complete ar fi catastrofale, iar populația ţărilor occidentale a început să-și dea seama de acest lucru. Dar Occidentul confortabil - departe de linia frontului european din estul și sudul Ucrainei - tinde să accepte iluzii și să fie nepregătit pentru surprize neplăcute, arată sursa citată.

