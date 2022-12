Scandalul a pornit după ce presa americană a revenit cu dezvăluirile despre studiile noului congresman reppublican George Santos. The New York Times a scris și înainte de alegerile din SUA despre studiile lui Santos, însă acesta a intrat în cursă. La începutul săptămânii însă, a recunoscut că a mințit în CV și că nu a absolvit nicio instituție de învățământ superior. Mai mulți colegi republicani i-ar fi cerut să demisioneze, însă Santos ar fi refuzat să renunțe la mandatul pe care-l va prelua din 3 ianuarie în Camera Reprezentanţilor.

Justiţia statului New York a deschis deja o anchetă preliminară referitoare la „invenții stupefiante” în cazul lui George Santos. Republicanul a recunoscut, întrebat de cei de la The New York Times, că nu deţine diplome universitare de la New York University și nici nu a lucrat vreodată la marile bănci americane pe care și le-a trecut în CV. Astfel că este de așteptat și o anchetă în cazul averii și creditelor sale. CNN susține că procurorii federali din New York îi investighează deja finanțele, după ce procurorul local îl anchetează în legătură cu CV-ul fabricat.

În fața ziariștilor, Santos s-a apărat spunând că „nu și-a ales bine cuvintele”, dar că „nu este un infractor”.

George Santos, de 34 de ani, a câștigat un mandat în Camera Reprezentanților, luat de la democrați la alegerile de jumătate de mandat din 8 noiembrie, în comitatul Nassau, la este de oraşul New York. Astfel că republicanii dețin majoritatea în Camera Reprezentanților, fragilă, cu doar un vot diferență, în timp ce democrații și-au păstrat controlul în Senat.

”Numeroasele invenţii şi incoerenţe legate de congresmanul ales George Santos sunt pur şi simplu stupefiante”, se arată în comunicatul procurorului de district din Nassau, Anne Donnelly.

”Nimeni nu este mai presus de lege, iar dacă în acest comitat s-a comis un delict, noi îi vom urmări în justiţie”, a mai transmis aceasta.

Procurorii din biroul procurorului american din districtul de est al New Yorkului investighează și finanțele lui Santos, potrivit CNN. Santos a fost deja luat la întrebări despre averea și împrumuturile în valoare totală de peste 700.000 de dolari pe care le-a acordat în campania sa electorală din 2022.

În plus, a reieșit că „fabricarea CV-ului” său a mai fost abordată de presa americană.

Santos a recunoscut luni pentru The New York Times că „și-a fabricat” CV-ul și că nu „a absolvit nicio instituție de învățământ superior”, chiar dacă în CV-ul său apar studii la Colegiul Baruch și la Universitatea din New York. El a recunoscut, de asemenea, că nu a lucrat niciodată direct pentru băncile Citigroup și Goldman Sachs, cum a declarat anterior, însă a susținut că a lucrat pentru ele prin intermediul companiei sale.

Nu este singurul scandal legat de numele său. Santos ar fi falsificat și date legate de familia sa, potrivit declarațiilor făcute în campaniile sale pentru Congres din 2022 și 2020, mai notează CNN.

Acesta ar fi mințit și în legătură cu istoria familiei sale când a declarat că bunicii săi materni sunt evrei și au scăpat de Holocaust. Potrivit presei, nu ar exista nicio dovadă că familia lui Santos a fost afectată de ororile celui de-al Doilea Război Mondial, după ce a trăit în Brazilia timp de patru generații, scrie Daily Mail. Santos provine dintr-o familie de imigranți brazilieni, născut în Queens.

În plus, George Santos, declarat deschis gay, a afirmat în timpul campaniei sale că este căsătorit, însă nu a dezvăluit că a mai fost căsătorit cu o femeie până în 2019, potrivit DailyMail.