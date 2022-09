Guvernul finlandez analizează modalităţi de limitare drastică a intrării ruşilor în ţară şi a tranzitului prin Finlanda, a declarat premierul Sanna Marin, relatează Reuters.

Sanna Marin a făcut aceste declaraţii în contextul în care poliţia de frontieră finlandeză a anunţat că traficul de la la graniţa de est a ţării s-a ”intensificat” peste noapte, după ce Vladimir Putin a ordonat o mobilizare militară parţială în Rusia.

Incoming traffic at the eastern border increased during the night. Traffic has increased compared to previous weeks, but the amount is still small compared to the time before the pandemic. Our resources are sufficient and the situation is under the control. #Finnishborder pic.twitter.com/B7GfUQyZti