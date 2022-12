Au sunat din nou sirenele în Ucraina înaintea unui raid aerian iminent. Alarmele au pornit cu aproximativ 20 de minute înainte ca bombele să lovească țintele. Parlamentarul ucrainean Oleksiy spune că ar fi fost vorba de trei explozii.

Armata rusă a atacat și orașele din sudul Ucrainei: Nikopol și Marganeț. Mai multe zone rezidențiale au fost distruse complet. Forțele rusești au lansat zeci de rachete Grad și Uragans și au folosit de această dată artilerie grea formată din tunuri și obuziere.

Peste 50 de obuze au lovit sute de case, benzinării și gazoducte. Oamenii au rămas fără linii electrice și fără mașini după ce bombele au distrus zonele rezidențiale.

Russians attacked Nikopol and Marhanets in Dnipropetrovsk Oblast with Grad, Uragan MLRS, and heavy artillery all night long. More than 50 shells were directed at residential areas. 10 detached houses and outbuildings, cars, gas pipelines, and power grids were damaged in Marhanets pic.twitter.com/7A0wjHsRjT