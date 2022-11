O ceartă care a avut loc în timpul unei dezbateri la televiziunea de stat din Rusia este un „semn bun” că regimul de la Kremlin plesnește din toate încheieturile, a declarat fostul ambasador al SUA în Rusia, Michael McFaul, după ce a văzut imaginile.

Russia is suddenly realizing that they depend completely on Western technologies.



"If we nationalize everything, we'll have nothing to drive, nothing to make calls with..."



Did you want to kill people and at the same time use Western technologies and vacation in Europe? pic.twitter.com/7NJnuHmUz3