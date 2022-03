Mai multe imagini care surprind proiectile ce par a fi bombe cu fosfor pe cerul Ucrainei au apărut în mediul online.

Bombele cu fosfor alb au început să fie folosite în cel de al Doilea Război Mondial, iar în prezent, sunt intezise la nivel internațional din cauza efectului devastator.

În timpul exploziei, munițiile cu fosfor răspândesc o substanţă cu o temperatură de ardere de peste 800 de grade Celsius, pe o suprafaţă mare de până la câteva sute de metri pătraţi.

Astfel de bombe provoacă răni şi daune mai grave decât alte muniţii.

“This is phosphorus in the city!”: #Russian invaders dropped banned phosphorus bombs in the city of Popasna, - First Deputy Head of Kyiv Police Oleksiy Beloshitsky



White phosphorus causes not just burns, but deep wounds, ranging from bone damage to tissue necrosis.#SaveUkraine pic.twitter.com/yWAsoScDXU