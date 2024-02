Anunțul a fost făcut de către consilierul șefului Republicii Populare Donețk anexate, potrivit Forbes. Oficialul susține că tancul a fost distrus în zona Avdiivka, localitate strategică pentru a cărei cucerire s-au dat lupte grele.



În urmă cu câteva zile, forțele armate ucrainene au anunțat pentru prima dată folosirea unor astfel de echipamente în luptă. În octombrie anul trecut s-a relatat că Washingtonul a transferat 31 de astfel de tancuri la Kiev.





First photo of the first confirmed destruction of a $24 million American M1A2 Abrams main battle tank by Russian forces outside Avdeevka today.



