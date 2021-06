Zeci de oameni s-au strans in fata primariei, unde au tinut un moment de reculegere pentru romanca ucisa, scrie ziare.com.

In seara crimei, la ora 23.30, sotul ei a sunat la politie si a anuntat crima. Paramedicii nu au putut decat sa constate decesul.

Femeia a murit dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de sotul sau, un spaniol in varsta de 54 de ani.

Individul a fost arestat de agentii Garzii Civile si ai Politiei Locale si urmeaza sa fie adus in fata instantei. Barbatul nu are antecedente penale, insa cunoscutii spun ca era gelos si uneori consuma droguri, fapte care ar fi dus la mai multe certuri in cuplu.