La stația meteo Amundsen-Scott South Pole maxima a fost de -31,9 C, la o săptămână după ce fusese -72 C. Media lunii iulie la Polul Sud este în jurul a -60 C, relatează HotNews.ro.

Cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată la Polul Sud a fost de -82 C, iar cea mai ridicată, -12,3C, în decembrie 2011, depășind un record de la 1978.

Media anulă de temperatură la stația meteo Amundsen-Scott South Pole este -49 C, ianuarie fiind luna cea mai...caldă, cu o medie de -27 C.

Despre recordul de acum a scris cunoscutul climatolog Maximiliano Herrera, iar valoarea este confirmată și de diagramele Ogimet.

La Polul Sud, temperaturile se masoara inca din ianuarie 1957, informeaza wunderground.com.

Rezultatele măsurătorilor demonstrează că Polul Sud nu este ferit de încălzirea globală. Din contră, temperatura aici a crescut de trei ori mai rapid decât media mondială în ultimii 30 de ani, din cauza fenomenelor naturale "probabil intensificate" de schimbările climatice. Cel puțin așa arată rezultatele unui studiu publicat iunie 2020, în revista Nature Climate Change și citat de AFP.

Topirea calotelor glaciare din Groenlanda şi Antarctica reprezintă deja principala sursă de creştere a nivelului mării.