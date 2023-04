Navele ruseşti ar pregăti operaţiuni de sabotare în Marea Nordului, principala țintă fiind parcurile eoliene şi cablurile de comunicaţii, se arată într-o investigație comună a radiodifuzorilor publici din Danemarca, Norvegia, Suedia şi Finlanda, potrivit BBC.

Jurnaliștii de investigație din cele patru țări au dezvăluit cum duce Rusia un război hibrid în țările nordice și cu spioni, inclusiv cu troli și nave subacvatice avansate, programe și intervenții secrete ce sunt pregătite în orice moment pentru acțiuni de sabotaj.

Flota de nave ale Rusiei din Marea Nordului ar fi camuflate în vase de pescuit dotate cu traulere și vase de cercetare, se arată în seria documentară „Războiul din umbră”, din care primul episod este difuzat simultan, miercuri, 19 aprilie, pe canalele naționale de televiziune din Suedia, Danemarca, Norvegia și FInlanda, potrivit BBC.

Detaliile din ancheta jurnaliștilor din Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia, despre care amintesc britanicii, sunt confirmate de un ofiţer danez de contrainformaţii. Acesta susține că planurile de sabotaj sunt pregătite în cazul unui conflict total cu Occidentul. Iar şeful serviciilor de informaţii norvegiene le-a declarat jurnaliștilor că programul este considerat extrem de important pentru Rusia și ar fi dirijat direct de la Moscova.

Documentarul despre planul Moscovei a folosit comunicații rusești interceptate în care sunt menționate navele fantomă din Marea Nordului.

Foto: BBC

Principalele detalii din anchetă sunt legate de nava amiral rusă „Vladimirky”, care, oficial este o navă de expediție oceanografică sau o navă de cercetare subacvatică, însă jurnaliștii nordici afirmă că este vorba de fapt despre o navă de spionaj.

The Russian ship "Admiral Vladimirsky" is in the documentary series "Shadow war" a team of investigative journalists from DR, NRK, SVT and Yle revealed how Russia is waging a hybrid war in the Nordic countries and with spies, troll armies, advanced underwater programs and secret… pic.twitter.com/ofLinClvTP