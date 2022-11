China Electronics Technology Group Corporation și-a prezentat noul vehicul aerian fără pilot la expoziția internațională aerospațială Zhuhai Airshow 2022, potrivit Clash Report.

The Chinese CETC drone company unveiled a new UAV which appears to be a direct copy of the Turkish Bayraktar TB2.



If you can't beat them, make them yourself. pic.twitter.com/92HLUEHW7r