UPDATE - Vizită fulger a șefei Comisiei Europene în Ucraina. Ursula Von der Leyen, întâlnire majoră cu Volodimir Zelenski pentru discuții despre aderarea la UE și asistența acordată în războiul dus împotriva rușilor.

UPDATE 9:00 - Cântăreața Alla Pugaciova, extrem de populară în Rusia şi în fosta URSS, obligată să-și ceară scuze pentru că a criticat războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Artista, în vârstă de 74 de ani, a revenit în țară după ce a izbucnit războiul în Israel împotriva teroriștilor Hamas. Ea plecase din Rusia în Israel cu soțul său, la câteva săptămâni după începerea războiului din Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, Vahtang Kipşidze, a declarat că ruşii „care atunci când au plecat şi-au insultat poporul sau dacă au făcut declaraţii controversate ar trebui să îşi ceară scuze”.

„Acest lucru este valabil şi pentru Alla Borisovna”, a mai spus oficialul Bisericii Ortodoxe Ruse, potrivit RIA Novosti.

UPDATE 8:00 - Pierderile rusești în Avdiivka se ridică la aproximativ 4.000 de soldați, susține ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov.

