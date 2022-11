După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, țările occidentale au impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar fi trebuit să-i slăbească drastic economia. Multe resurse energetice rusești li s-a refuzat accesul pe piețele mari din UE și SUA, bunurile de înaltă tehnologie nu au mai fost importate oficial în țară și zeci de companii internaționale de consum au părăsit Federația Rusă din proprie decizie. Ca răspuns, Rusia a încercat să redirecționeze exporturile către China și India, care nu au susținut sancțiunile, și să organizeze importuri paralele din țările vecine.

Se părea că războiul economic trebuia să distrugă aproape complet relațiile comerciale ale Federației Ruse cu un număr mare de state. Cu toate acestea, după cum au descoperit analiștii The New York Times pe baza statisticilor de la The Observatory of Economic Complexity , schimbările reale în comerțul dintre Rusia și lume după februarie 2022 sunt departe de a fi atât de clare pe cât s-ar putea aștepta.

Cifra de afaceri totală a comerțului cu unele țări nu numai că nu a scăzut, ci chiar a crescut, inclusiv din cauza creșterii prețurilor la materiile prime. Dintre astfel de țări, după cum sa dovedit, nu numai China, India și Turcia ies în evidență. De exemplu, Țările de Jos, Norvegia și Belgia s-au numărat și ele printre „excelenti” în ceea ce privește cifra de afaceri comercială.

Mai jos sunt date pentru unele dintre aceste țări. De remarcat că nu toate păstrează statisticile comerciale la fel de rapid, astfel încât numărul de luni care au trecut de la începutul războiului și până în ultima lună pentru care sunt disponibile date poate varia. Acestea sunt date preliminare care vor fi actualizate în timp.