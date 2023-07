Rusia, care şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, nu a comentat deocamdată incidentul, dar Moscova neagă în general că vizează în mod deliberat civili.

Oleh Sînehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat peTelegram că bombardamentul a avut loc la ora locală (şi a României) 13:35, iar mai multe maşini au luat foc. El a precizat că ferestrele unui bloc cu opt etaje s-au făcut ţăndări şi a postat mai multe fotografii în care se văd clădirea cu geamurile sparte, nori de fum negru, copaci carbonizaţi şi o maşină răsturnată.

UPD #Pervomaiskyi, Kharkiv Oblast.



As of 3:25 pm, 31 people were injured, including 10 children, among the wounded are 1-year-old and 10-month-old babies.



Prosecutor's office of Kharkiv Oblast reports that, according to preliminary information, the strike was carried out by an… pic.twitter.com/w8BhV338wD