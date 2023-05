UA afirmă că le vor permite aliaţilor lor occidentali să furnizeze Ucrainei avioane de luptă avansate, inclusiv avioane F-16 de fabricaţie americană, relatează BBC.

Consilierul pentru securitate naţională Jake Sullivan a declarat că preşedintele Joe Biden „şi-a informat omologii din G7” în legătură cu această decizie la summitul din Japonia, de vineri.

Trupele americane îi vor antrena şi pe piloţii de la Kiev să folosească avioanele, a spus Sullivan.

Ucraina a solicitat de multă vreme avioane avansate, iar preşedintele Volodimir Zelenski a salutat această mişcare drept o „decizie istorică”.

SUA trebuie să aprobe legal reexportul de echipamente achiziţionate de aliaţi, iar mişcarea va deschide calea altor naţiuni să-şi trimită stocurile existente de F-16 în Ucraina.

„În ultimele luni, noi şi aliaţii şi partenerii noştri ne-am concentrat cu adevărat pe a oferi Ucrainei armamentul şi antrenamentul de care are nevoie pentru a desfăşura operaţiuni ofensive în această primăvară şi vară”, a declarat Sullivan reporterilor la Hiroshima.

„Am îndeplinit ceea ce am promis”, a adăugat el.

„Acum am trecut la discuţii despre îmbunătăţirea dotării forţelor aeriene ucrainene, ca parte a angajamentului nostru pe termen lung faţă de autoapărarea Ucrainei. Pe măsură ce antrenamentul se va desfăşura în următoarele luni, vom colabora cu aliaţii noştri pentru a stabili când vor fi livrate avioanele, cine le va livra şi câte”, a precizat Sullivan.

SUA au fost sceptice cu privire la furnizarea de avioane de luptă moderne către Ucraina - cel puţin pe termen scurt. Accentul lor s-a concentrat în schimb pe furnizarea de sprijin militar pentru trupele terestre.

Înalţi oficiali militari americani cu care BBC a discutat în trecut s-au întrebat dacă avioanele de luptă furnizate de Occident vor modifica dramatic conflictul, cu forţele aeriene a Rusiei luptând în continuare să câştige superioritatea aeriană şi având în vedere densitatea mare a sistemelor de apărare aeriană la sol.

Şi în februarie, preşedintele Biden le-a spus reporterilor că „exclude pentru moment” trimiterea de avioane de luptă avansate în Ucraina.

Dar Sullivan le-a spus reporterilor că SUA au furnizat arme Kievului, deoarece erau necesare pe câmpul de luptă, iar decizia de a începe furnizarea de avioane de luptă avansate Ucrainei a indicat intrarea conflictului într-o nouă fază.

„Acum am livrat tot ceea ce am spus că vom livra, aşa că i-am pus pe ucraineni în situaţia de a face progrese pe câmpul de luptă prin contraofensivă. Am ajuns la un moment în care este timpul să spunem de ce va avea nevoie Ucraina ca parte a unei viitoare forţe de apărare împotriva agresiunii ruse”, a spus el.

Sullivan a mai indicat că avioanele vor fi folosite doar în scopuri de apărare, adăugând că SUA nu vor permite şi nici nu vor sprijini atacurile asupra teritoriului rus.