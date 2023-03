Publicația notează că numărul real de persoane dispărute este mult mai mare, deoarece nu toate rudele raportează acest lucru pe rețelele de socializare. Potrivit șefului grupului pentru drepturile omului „Cetățean. Armată. Corect” de Serghei Krivenko, de fapt, putem vorbi despre 24 de mii de oameni. „Cei dispăruți sunt în mare parte cei decedați, ale căror cadavre nu au fost găsite. În acest moment, știm aproximativ 12.000 de morți verificați. Probabil că sunt de două ori mai mulți oameni dispăruți”, spune el. Nu există date oficiale în acest sens.

Totodată, Novaya Gazeta a dezvăluit un model conform căruia, în medie, soldații dispar la 60 de zile după ce au fost trimiși pe front. Cel puțin 50 de persoane au dispărut în timpul asediului lui Mariupol din primăvara anului 2022. „Eu și sora mea am ocolit toate morgile și am sunat la toate spitalele, am scris declarații ori de câte ori a fost posibil. Toată lumea spune - așteptați, nu există informații ”, scrie fiul dispărutei Vitaly Chekal.

În vară, 40 de militari au pierdut contactul cu rudele lor în luptele pentru Popasnaia și Rubijni, iar alți 20 în timpul atacului de la Peski, numărul acestor cazuri a crescut brusc după ce președintele Vladimir Putin a anunțat mobilizarea în septembrie . Apoi 170 de soldați au dispărut într-o lună. Majoritatea se află în regiunea Donețk, unde se află unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului, Bakhmut, precum și în apropiere de Harkov, unde Forțele Armate ale Ucrainei au desfășurat o contraofensivă de succes.

Apoi, în ianuarie a fost înregistrată o creștere a numărului de persoane dispărute, după ce forțele ucrainene au lovit o tabără mobilizată din Makiivka. Apoi, Ministerul Apărării a confirmat moartea a 89 de soldați, deși ulterior s-a dovedit din surse deschise că au existat mai multe victime - încă mai vin rapoarte despre acestea.

În ianuarie, rudele armatei au publicat 850 de postări despre pierderea contactului cu cei dragi în grupurile VKontakte - de 6 ori mai mult decât în ​​prima lună a războiului. Fiecare a șaptea postare este legată de căutarea celor dispăruți în primăvară sau vară.

Până pe 24 februarie, pierderile confirmate ale armatei ruse în războiul din Ucraina au depășit 15.100 de persoane. Numele lor au fost stabilite de BBC Russian Service și Mediazona pe baza surselor deschise. Dintre cei mobilizați, au murit 1214 persoane.

Numărul victimelor în anul invaziei a depășit pierderile oficiale ale URSS în războiul din Afganistan, care a durat nouă ani. Atunci au murit 15.051 de soldați sovietici