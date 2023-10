UPDATE - Rușii au reluat ofensiva în Harkov, însă șansele de a cuceri teritoriul sunt minime, potrivit estimărilro Institutului pentu Studiul Războiului (ISW). Forțele ruseau reluat atacurile lângă Kupiansk, dar majoritatea forțelor ruse dislocate pe această secțiune a frontului rămân probabil ineficiente în luptă, spun analiștii ISW.

UPDATE - Fiul lui Kadyrov, Adam, premiat după ce a bătut un prizonier în centrul de arest preventiv Groznîi. Acesta a primit titlul de Erou al Ceceniei.

Kadyrov's son Adam, who beat up a prisoner in Grozny pre-trial detention center, was awarded the title of Hero of Chechnya, - Chechen Minister for National Policy, External Relations, Press and Information Akhmed Dudayev said. pic.twitter.com/2ewMxR2IeJ — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

UPDATE 9:30 - Locuitorii din zona ocupată a regiunii Zaporijie fără pașapoarte rusești nu vor mai primi îngrijiri medicale în 2024. Decizia a fost luată de ocupanții ruși. Anunțul a fost făcut de „șeful” regiunii desemnat de rusi, Balitsky, la emisiunea televiziunii ruse.

Residents of the occupied part of Zaporizhzhia region, who do not have Russian passports, will stop receiving medical care in 2024



This was announced by the Russian-appointed "head" of the region, Balitsky, on the air of Russian TV.



According to him, some residents are… pic.twitter.com/I1l7KVQsyf — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2023

UPDATE 9:00 - Avertismentul lui Zelenski pentru a doua iarnă sub atacurile rușilor.

"În această iarnă, teroriştii ruşi vor încerca din nou să ne distrugă sistemul electric. Tot răul se repetă. Nu sunt capabili să accepte ideea că Ucraina oricum nu va fi cucerită.

Suntem pe deplin conștienți de pericol.

Este foarte important să câştigăm în această iarnă, să depăşim toate dificultăţile şi să asigurăm protecţia poporului nostru"", a declarat Zelenski în mesajul său zilnic către ucraineni.

UPDATE 8.00 - Numărul deținuților din Rusia atinge cote alarmante. Este record istoric la reducerea numărului prizonierilor în 2023. Numărul prizonierilor din Rusia a scăzut cu 54.000 în 2023, scrie portalul independent de știri rus Mediazona. Nu se știe câți dintre deținuții ruși au fost recrutați de PMC Wagner. Potrivit Mediazona, dispariția a două treimi dintre prizonierii din închisorile din Rusia în 2022 nu poate fi explicată decât prin recrutarea pentru războiul din Ucraina.