Discursul lui Putin este așteptat înainte de sfârșitul zilei. Ce anume va spune nu este cunoscut de sursele RBC. Publicația a trimis o solicitare secretarului de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

Mai multe publicații, între care The Guardian, scriu că intervenția lui Putin era programată inițial pentru ora 20.00, apoi pentru ora 21.00.

Pravda a scris, citând siteul rusesc de știri RBC, care invocă trei surse apropiate administrației prezidențiale, că este de așteptat ca discursul să fie difuzat înainte de finalul zilei, fără a putea preciza care va fi tema.

Și ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, s-ar putea adresa națiunii, conform surselor citate.

Discursul lui Putin vine și în contextul în care astăzi, în plină contraofensivă ucraineană, autoritățile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie au anunțat referendumuri de aderare la Rusia, dinspre Moscova venind imediat reacții pozitive. Cele două așa-zise republici populare din Donbas și Hersonul ocupat au și anunțat perioada de desfășurare a votului - între 23 și 27 septembrie.

Între timp, internauții din Rusia „se pregătesc” intens.

Potrivit jurnalistei Monique Camarra, care citeaza un raport „Google Trends”, s-a înregistrat o "explozie" a interesului rușilor în ceea ce privește căutările online pe cuvinte cheie precum „cum sa plec din Rusia” sau „cum să...amân armata"

The Russian Internet reacts to a possible speech by #Putin with an explosive increase in Google queries "how to leave Russia" and "deferment from the army", according to google trends.



Google telling us what some Russians are thinking. Run! pic.twitter.com/xOreWlYWVS