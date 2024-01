UPDATE 10:00 - Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 740 de soldați, 9 tancuri, 19 alte blindate de luptă, 12 tunuri, 3 echipamente speciale și 31 diferite vehicule.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.01.24 were approximately: pic.twitter.com/XNcAke6DnX