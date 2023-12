UPDATE 9:00 -Vizite la prizonierii ruși și ucraineni. Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, și avocatul poporului din Ucraina, Dmytro Lubinets, vor face vizite reciproce la prizonierii de război, potrivit agenției de presă de stat ruse RIA Novosti.

„Personalul militar rus va fi vizitat pe teritoriul ucrainean. Personalul militar ucrainean va fi vizitat pe teritoriul rusesc. Vor avea loc mai multe astfel de vizite, avem un program", a spus Moskalkova, relatează HotNews.ro.

UPDATE 7:00 - Vremea strică planurile rușilor. Condițiile meteorologice nefavorabile au încetinit ritmul operațiunilor de luptă de pe toată linia frontului, și în partea rusă, și în cea ucraineană. Vremea nu a oprit însă toate acțiunile, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului, în analiza sa zilnică.

NEW: Poor weather conditions continue to slow the pace of #Ukrainian and #Russian combat operations across the entire frontline but have not completely halted them.



