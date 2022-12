UPDATE 11:20 - Președintele rus Vladimir Putin va efectua luni o vizită în Belarus, aliatul său în conflictul din Ucraina, a anunțat vineri serviciul de presă al președinției belaruse, citat de Le Figaro.

Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său, Alexandr Lukașenko, la Palatul Independenței din Minsk, în cadrul „vizitei sale de lucru în Belarus”, a anunțat serviciul de presă.

Potrivit sursei citate, discuțiile bilaterale se vor axa pe „integrarea ruso-belarusă”, în condițiile în care cele două țări au încheiat mai multe acorduri de cooperare în domeniul economic și militar.

UPDATE 9:10 Alertă aeriană în toată Ucraina, vineri dimineață, după mai multe atacuri cu rachete și obuze ale rușilor. Explozii matinale au fost auzite în mai multe regiuni, iar conform primelor informații, rușii atacă puternic în zona Kiev și în Harkov.

UPDATE 8:00 - Cel puțin opt persoane au fost ucise și 23 rănite de lovituri ucrainene cu HIMARS în regiunea ocupată Lugansk, a transmis vineri agenția rusă de presă de stat TASS, citând o sursă neidentificată din cadrul serviciilor de urgență.

UPDATE 7:30 - Mass-media ucraineană a publicat un videoclip din Irmino, regiunea Lugansk. Orașul este situat la 40 km de linia frontului.

Explozia ar fi avut loc la depozitul de muniții al ocupanților ruși.

